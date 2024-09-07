Вашингтон не хочет ухудшать и без того непростые отношения с Тегераном, особенно на фоне выборов в США.

Иран, вероятно, передал России несколько сотен баллистических ракет малой дальности. Несмотря на грозные заявления из Белого дома, реакция США на это событие, скорее всего, будет вялой, пишет The New York Times.

Отмечается, что страны "Группы Семи" (G7) еще в марте предупреждали, что введут согласованные санкции против Ирана, если он передаст ракеты россиянам. Это предупреждение было повторено на саммите НАТО в Вашингтоне в июле.

Представитель Совета национальной безопасности США Шон Саветт сегодня подтвердил, что Вашингтон и его ключевые союзники "готовы нанести значительные последствия" Ирану за поставку ракет.

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Но, как отмечает NYT, несмотря на угрозы, у президента Джо Байдена есть много причин для сдержанности. Например, США в течение многих месяцев проводили "продуманную дипломатию с Ираном", пытаясь предотвратить перерастание войны в Газе в региональный конфликт. Очевидно, Байден не хочет свести на нет эти усилия.

"Поскольку американская президентская кампания в самом разгаре, а президент Байден - хромая утка, непонятно, насколько сильным будет ответ Вашингтона", - сказал изданию высокопоставленный европейский чиновник, имя которого не называется.

Некоторые собеседники газеты предполагают, что реакция Байдена будет заключаться в том, что он одобрит поставку в Украину ракет большего радиуса действия. Однако и здесь есть сомнения, ведь Байден уже показал, как он умеет бояться эскалации войны и ограничивать Украину в средствах.

"Западные официальные лица также обеспокоены тем, чтобы не загнать в угол нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, который считается чем-то умеренным в правящем истеблишменте страны", - пишет NYT.

Иран, вероятно, передал России ракеты

Как писал УНИАН, накануне американская газета Wall Street Journal сообщила, что Иран передал России несколько сотен баллистических ракет Fath-360. Эту же информацию публикует и британская The Times.

По словам экспертов, если такая поставка действительно состоялась, то в первую очередь россияне будут использовать полученные ракеты для ударов по прифронтовым городам, в частности по Харькову.

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