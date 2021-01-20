Избранный президент США Джо Байден прибыл в Вашингтон перед инаугурацией. По традиции он ночует в гостевом доме через дорогу от Белого дома.
Читайте такжеНе только российская агрессия: у Байдена назвали главные угрозы для УкраиныГостевой дом принадлежит федеральным властям США. Он известен как дом Блэра, в нем остаются почетные постояльцы, передает kommersant со ссылкой на Politico.
Ранее с прощальным обращением выступил 45-й президент США Дональд Трамп. Он сказал, что готовится передать власть новой администрации и что молится за успехи новой команды «в сохранении Америки безопасной и процветающей».
Инаугурация пройдет 20 января примерно в 19:00 по Киеву (полдень по местному времени). Дональд Трамп нарушил 150-летнюю традицию и отказался присутствовать на церемонии.
Новости по теме
- Стало известно, какими будут первые указы Байдена
- В Вашингтон стянули тысячи силовиков накануне инаугурации Байдена (фоторепортаж)
- Тысячи военных и блокпосты: в Вашингтоне готовятся к инаугурации Байдена (фото, видео)
- Трамп записал прощальное видеообращение
- На инаугурацию Байдена в Вашингтон прибыли около 25 тысяч нацгвардейцев
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram