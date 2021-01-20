Новоизбранный президент уже прибыл в столицу для инаугурации, которая состоится сегодня вечером.

Избранный президент США Джо Байден прибыл в Вашингтон перед инаугурацией. По традиции он ночует в гостевом доме через дорогу от Белого дома.

Читайте такжеНе только российская агрессия: у Байдена назвали главные угрозы для УкраиныГостевой дом принадлежит федеральным властям США. Он известен как дом Блэра, в нем остаются почетные постояльцы, передает kommersant со ссылкой на Politico.

Ранее с прощальным обращением выступил 45-й президент США Дональд Трамп. Он сказал, что готовится передать власть новой администрации и что молится за успехи новой команды «в сохранении Америки безопасной и процветающей».

Инаугурация пройдет 20 января примерно в 19:00 по Киеву (полдень по местному времени). Дональд Трамп нарушил 150-летнюю традицию и отказался присутствовать на церемонии.

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Автор: УНИАН