Трамп также отметил, что в результате "смелой дипломатии" удалось достигнуть ряда исторических мирных соглашений на Ближнем Востоке.

45-й президент США Дональд Трамп в прощальной речи перечислил свои достижения во время нахождения на посту, которыми он гордится.

Выступление главы государства опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

В частности, Трамп подчеркнул, что ему удалось избежать новых войн за время на посту.

"Я особенно горжусь тем, что являюсь первым президентом за несколько десятилетий, который не начал новых войн", - сказал он.

Также Трамп отметил, что в результате "смелой дипломатии" удалось достигнуть ряда исторических мирных соглашений на Ближнем Востоке.

"Это рассвет нового Ближнего Востока, и мы возвращаем наших солдат домой", - добавил он.

Кроме того, Трамп прокомментировал штурм Капитолия 6 января, в результате которого погибли 5 человек.

"Все американцы пришли в ужас от штурма нашего Капитолия. Политическое насилие - это нападение на все, чем мы, американцы, дорожим. Этого нельзя терпеть", - сказал президент.

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Помимо этого, по мнению республиканца, он «сплотил мир для противостояния Китая, как никогда раньше».

Трамп также добавил, что восстановил лидерство США на мировой арене.

"Я принял на себя тяжелые битвы, самые тяжелые бои, самые трудные выборы - потому что это то, для чего вы меня избрали. Наша повестка была не о правых или левых, речь шла не о республиканцах или демократах, а о благе нации, всей нации".

Относительно новой администрации Байдена, Трамп сказал, что "молится за ее успех".

Избрание Байдена президентом США и штурм Капитолия

6 января совместное заседание обеих палат Конгресса, во время которого должны были быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков на Капитолийском холме, устроены тысячами сторонников Трампа. Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что во время беспорядков погибли не менее четырех человек. Для наведения порядка в Капитолий была направлена Национальная гвардия США.

7 января Конгресс США официально утвердил демократа Джо Байдена на посту следующего президента США, которую политик должен занять 20 января. Байден набрал более 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков.

Церемония вступления Джо Байдена на должность пройдет при усиленных мерах безопасности. Кроме тысяч полицейских будут задействованы более 20 тысяч солдат Национальной гвардии.

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Автор: Денис Прядко