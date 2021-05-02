Власти Австралии временно ограничивают для своих граждан, находящихся в Индии, возможность вернуться домой. Такое решение принято с целью предотвращения распространения коронавируса из Индии, где сейчас происходит вспышка эпидемии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Австралии.
Читайте такжеИндийские власти игнорировали предупреждения об опасной мутации коронавируса - СМИРечь идет прежде всего о гражданах, которые будут возвращаться из Индии после пребывания там в течение более 14 дней. Нарушителям грозит штраф размером 66 тысяч австралийских долларов (1,42 миллиона гривен) или до 5 лет заключения.
К такому шагу власти Австралии прибегли, основываясь на доле иностранных путешественников, которые находятся на карантине в Австралии и перенесли коронавирусную болезнь COVID-19 в Индии.
Ограничения вступят в силу 3 мая и будут пересмотрены 15 мая.
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