Нарушители могут быть оштрафованы и даже заключены в тюрьму.

Власти Австралии временно ограничивают для своих граждан, находящихся в Индии, возможность вернуться домой. Такое решение принято с целью предотвращения распространения коронавируса из Индии, где сейчас происходит вспышка эпидемии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Австралии.

Читайте такжеИндийские власти игнорировали предупреждения об опасной мутации коронавируса - СМИРечь идет прежде всего о гражданах, которые будут возвращаться из Индии после пребывания там в течение более 14 дней. Нарушителям грозит штраф размером 66 тысяч австралийских долларов (1,42 миллиона гривен) или до 5 лет заключения.

К такому шагу власти Австралии прибегли, основываясь на доле иностранных путешественников, которые находятся на карантине в Австралии и перенесли коронавирусную болезнь COVID-19 в Индии.

Ограничения вступят в силу 3 мая и будут пересмотрены 15 мая.

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Автор: Алина Вишневская