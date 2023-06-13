Речь идет о 41 самолете, который сейчас собирается возле Сиднея.

Украина подала запрос в Австралию о состоянии десятков снятых с эксплуатации истребителей F-18.

Как пишет The defense post, об этом заявил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко. Он рассказал, что был сделан запрос относительно 41 самолета. Эти истребители сейчас хранятся на авиабазе к северу от Сиднея.

Украина рассматривает потенциальную передачу этих F-18, которые могли бы значительно усилить воздушные силы.

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"Был запрос на информацию. Украина рассматривает различные возможности в вопросе передачи истребителей, включая этот", - заявил Мирошниченко.

Истребители для Украины

Как ранее сообщал УНИАН, Украина сформировала первый список пилотов, которых отправят обучаться на западных истребителей. Польша и Нидерланды уже готовы начать.

Депутат польского Сейма нескольких каденций, историк и публицист Мирослав Чех недавно заявлял, что осенью в Украину могут прибыть не только истребители F-16, но и F-18.

"Я ранее говорил, что украинские F-16 стоят на аэродромах в Нидерландах. А также Австралия переходит на F-35 и готова передать Украине F-18, которые так же находятся в консервации. С F-16 и F-18 воздушный флот Украины будет большим и мощным, а России надо будет прятаться в глубине своей территории. То есть демилитаризованная зона, о которой говорил генерал Залужный на какую - то глубину российской территории, намечается, что это произойдет", - подчеркнул польский политик.

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