Австралия почти наверняка будет втянута в войну между Китаем и Тайванем, если на защиту последнего встанут США.

В Австралии местные производители оружия призывают правительство приложить больше усилий для развития местного ВПК, пока не поздно. Когда вспыхнет большая война, Австралии придется полагаться на собственные вооружения. А война может вспыхнуть уже к концу этого десятилетия, пишет Defense News.

Джеймс Хединг, директор программ Управления стратегических возможностей в отделе управления ракетами и огнем Lockheed Martin Australia, сказал, что дальнейшее развитие промышленности Австралии является критически важным. По его мнению, производство снарядов GMLRS для HIMARS является хорошей отправной точкой для страны.

Он отметил, что международный спрос на эти снаряды растет, особенно в Украине в условиях войны с Россией. Однако и самой Австралии нужно вооружаться.

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"Нужно признать, что мы можем иметь два, возможно, три года, чтобы подготовиться к большой войне. Так что мы можем сделать в ближайшие два-три года с точки зрения возможностей массового производства? Меня волнует то, что эти решения не будут приняты, и мы в конце концов вступим в следующую войну в 2027 или 2028 годах с тем, что у нас есть - его не так много", - переживает Хединг.

Перспектива войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Как писал УНИАН, ЦРУ еще год назад предупреждало, что Китай потенциально готовится к войне за Тайвань в 2027 году. По словам директора ЦРУ Уильяма Бернса, это не означает, что попытка вторжения действительно произойдет, но Пекин хочет быть технически готовым к вторжению на Тайвань в 2027 году.

Текущая ситуация свидетельствует, что Китай действительно реализует план такой подготовки. В частности китайцы готовят армаду паромов и гражданских судов для вторжения на Тайвань. Это происходит на фоне усиления кампании давления на островное государство со стороны Пекина.

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