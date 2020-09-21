Авария произошла из-за того, что бездомный кинул строительный мусор на рельсы.

В Нью-Йорке поезд метро сошел с путей.

Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает телеканал Abc.

Инцидент произошел около 08:15 на Манхэттене в районе Челси. По предварительным данным, аварию спровоцировал 30-летний бездомный. По словам очевидцев, он бросал строительный мусор на пути в метро. Сейчас мужчина задержан и допрашивается.

"Поезд, идущий на север, столкнулся с обломками на дорожном полотне, когда он въезжал на станцию ​​14St-8th Av, в результате чего колесо сошло с пути", - заявила временный начальник Управления транспорта города Нью-Йорка Сара Файнберг.

После аварии из транспорта эвакуировали 135 человек. Информации о пострадавших нет.

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Автор: Денис Прядко