Сейчас спасатели продолжают искать еще трех членов экипажа судна.

Вечером 18 января береговая охрана Турции нашла тела еще двух украинцев, пострадавших в результате аварии сухогруза Arvin.

Читайте такжеЧисло погибших в результате крушения судна у берегов Турции возросло до трех - СМИ (видео)Об этом рассказала пресс-секретарь консульства Украины в Турции Анна Шмик, передает hromadske.

По ее словам, опознание тел подтвердило, что погибшие являются гражданами Украины.

«Поисковые работы значительно осложнял сильный снег, поэтому турецкая сторона привлекла дополнительную технику», - говорится в сообщении.

Сейчас спасатели продолжают искать еще трех членов экипажа судна.

Крушение судна Arvin

17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Бартин затонул сухогруз Arvin. На его борту находились 10 украинцев и два иностранца.

Сначала сообщалось, что сухогруз был российским, позже стало известно, что судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании.

Судно затонуло из-за погодных условий, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас.

По данным МИД Украины, спасены 5 украинцев и один иностранец, их госпитализировали в местную больницу, но сегодня выписали.

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Автор: УНИАН