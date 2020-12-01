Экс-президенту Кыргызстана Атамбаеву отменили приговор и заключение

Атамбаева арестовали в августе 2019 года – после двухдневного противостояния между силовиками и его сторонниками.

Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву отменили приговор и тюремное заключение за освобождение в 2013 году криминального лидера Азиза Батукаева. Об этом говорится в решении Верховного суда, передает Радио Свобода. Суд постановил направить дело обратно в райсуд в Бишкеке для его пересмотра. Читайте такжеPolitico: Польша может выйти из ЕС и для этого есть три причины Что известно о деле Атамбаева арестовали в августе 2019 года – после двухдневного противостояния между силовиками и его сторонниками. В столкновениях тогда ранения получили более 170 человек, один сотрудник службы безопасности погиб.

Экс-президента вместе с 13 сторонниками обвинили в убийстве, покушении на убийство, угрозах или нападении на представителей власти, захвате заложников и силовом захвате власти.

Судебное разбирательство по этим обвинениям продолжается до сих пор. Ход заседаний суда замедлили проблемы со здоровьем обвиняемого, неявка адвокатов и введение чрезвычайного положения из-за COVID-19.

6 октября бывшего президента Кыргызстана освободили из СИЗО в Бишкеке на фоне массовых акций протеста против официальных результатов парламентских выборов. Однако 10 октября его снова арестовали и обвинили в организации незаконной демонстрации в столице 9 октября. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: УНИАН

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