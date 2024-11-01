Отмечается, что азиатские войска исторически превосходили ожидания.

Украина и Запад ошибочно принижают качество северокорейских солдат, пишет The Washington Times со ссылкой на мнение опытных военных.

"Нелепо, как они недооценивают северокорейцев… Я думаю, они станут шоком для западного мира", - отметил отставной южнокорейский генерал, возглавлявший Командование сил специального назначения Чон Ин-бум.

По словам отставного офицера морской пехоты США Гранта Ньюшема, азиатские войска умеют сражаться:

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"Можно было бы подумать, что люди уже должны были это усвоить. Ветераны Корейской войны понимали это, как и американские и британские войска во Второй мировой войне… Это не значит, что их нельзя победить, но это значит, что их нельзя недооценивать".

Отмечается, что азиатские войска исторически превосходили ожидания, даже когда уступали в вооружении и испытывали нехватку снабжения.

Как отметил эксперт по Китаю и старший научный сотрудник Школы международных исследований имени С. Раджаратнама Дрю Томпсон, социальный клей, связывающий этнически однородные нации, дает преимущество:

"Социальная сплоченность создает чувство единства и способность эффективно мобилизовать экономику и общество для войны".

Военный историк из Университета Павии Гастоне Бречча назвал пять факторов эффективности вооруженных сил Восточной Азии: дисциплина, устойчивость, расходуемость, численность и находчивость.

Армия Северной Кореи на войне в Украине - что сообщалось

Как писал УНИАН, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в России находится около 10 тысяч северокорейских военных, из них около 8 тысяч - в Курской области.

По данным Associated Press, в связи с отправкой северокорейских солдат для участия в войне против Украины США и Южная Корея призвали Китай использовать свое влияние на Россию и КНДР, чтобы предотвратить эскалацию.

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