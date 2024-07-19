По словам Кира Стармера, агрессия России является "непростительной и не может остаться безнаказанной".

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Королевство "удвоит" поддержку Украины. Об этом сообщает The Guardian.

Стармер назвал визит Владимира Зеленского на Даунинг-стрит "настоящим событием в истории". Издание отмечает, что украинский президент был встречен британским правительством стоя, поскольку он стал первым иностранным лидером, который лично выступил на министерском заседании с 1997 года.

"Это очень, очень важная встреча для нас, и мы очень рады вас здесь видеть. Для меня большое удовольствие и привилегия приветствовать вас на Даунинг-стрит сегодня утром. Это настоящая часть истории", - сказал Стармер. Видео дня

По его словам, то, что президент стал первым иностранным лидером 21-го века, который лично обратился к Кабинету министров, свидетельствует об "уважении к вам в этой стране и во всем мире".

При этом Стармер подчеркнул, что Украина имеет "непоколебимую поддержку Великобритании", и что агрессия России является "непростительной и не может остаться безнаказанной". В свою очередь Великобритания "удвоит" поддержку Украины.

Новый британский премьер - первые заявления

Накануне новый британский премьер Кир Стармер заявил, что "перезагрузит" отношения с ЕС для поддержки Украины. В то же время он подчеркнул, что "европейская безопасность будет в центре внешнеполитических и оборонных приоритетов этого правительства, и именно поэтому я сосредоточен на использовании этого момента для обновления наших отношений с Европой".

Ранее Стармер заявил, что угроза со стороны России распространяется на всю Европу. По его словам, королевство будет стоять на стороне Украины, "пока это необходимо".

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