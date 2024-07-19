По словам Джона Хили, предоставление ракет "не мешает" Украине использовать их для поражения целей в стране-агрессоре.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Украина может использовать ракеты Storm Shadow по территории России. Об этом пишет The Telegraph.

По словам военного, предоставление ракет "не мешает" президенту Украины Владимиру Зеленскому использовать их для поражения целей по стране-агрессору.

Как сказал Хили, Великобритания позволит Украине использовать ракеты Storm Shadow для оборонительных ударов по целям в России.

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Как известно, правительство Королевства ранее разрешило Киеву использовать Storm Shadows против целей в Крыму и на материковой части Украины.

"Мы предоставляем оружие Украине для защиты своей суверенной страны. И это не мешает им поражать цели в России. Но это должны сделать украинцы, это должно быть сделано в параметрах и в рамках международного гуманитарного права", - уточнил Гили.

Отвечая на вопрос, может ли Зеленский попасть в то место, откуда летят российские ракеты, министр сказал, что "это сложные вопросы" и настаивал, что не будет "публично обсуждать подробности подобных вещей".

"Мы продолжаем очень интенсивные дискуссии с украинцами, потому что мы как страна хотим сделать все возможное, чтобы поддержать усилия Украины бороться за их свободу", - подчеркнул чиновник.

Использование Storm Shadow по РФ

У нового британского премьера Кира Стармера не подтвердили разрешение бить ракетами Storm Shadow по РФ. Там отметили, что "мы предоставляем военную помощь для поддержки права Украины на самооборону от агрессии РФ в соответствии с международным гуманитарным правом". При этом оружие, предоставленное Великобританией, "предназначено для обороны Украины".

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