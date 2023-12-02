С начала войны Ереван увеличил экспорт товаров из Евросоюза почти в пять раз, утверждает Робин Брукс.

Армения помогает России обходить санкции Европейского союза, о чем свидетельствует резкий рост экспорта продукции из стран ЕС в Армению с начала российско-украинской войны.

Об этом написал главный экономист Института международных финансов (IIF), бывший главный валютный стратег Goldman Sachs и старший экономист Международного валютного фонда Робин Брукс в соцсети Х (бывшая Twitter).

"Вы должны задаться вопросом, что происходит в ЕС. Вторжение Путина в Украину - это большая угроза всему, за что выступает ЕС. Но есть множество примеров, подобных этому: Экспорт ЕС в Армению вырос на 200% с момента вторжения. Эти товары идут в Россию и помогают Путину. А что делает Брюссель?" - задал риторический вопрос экономист.

Видео дня

Он также прикрепил к сообщению график, на котором демонстрируется взрывной рост экспорта в Армению - он практически полностью совпадает с началом путинского вторжения в Украину. Исходя из данных графика, поставка товаров из стран Евросоюза в Армению начиная с марта 2022-го года выросла в 4-5 раз. Также вдвое увеличился экспорт в страну из Китая, одного из союзников России.

Ранее от помощи России в обходе санкций США предостерегли Турцию. Причиной гнева американской администрации стало то, что торговля Турции с Россией за последний год резко возросла, несмотря на экспортный контроль, призванный перекрыть поток электроники и других коммерческих товаров, необходимых Кремлю для поддержания своих военных усилий.

Вас также могут заинтересовать новости: