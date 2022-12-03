Это происходит на фоне предложения Белого дома предоставить Украине дополнительные 37 миллиардов долларов.

Американские сенаторы 7 ноября проведут секретный брифинг для обсуждения увеличения помощи Украине.

Это происходит на фоне предложения Белого дома предоставить Киеву еще 37 миллиардов долларов, сообщает CNN.

Эти средства могут включить в сводный законопроект на конец года, который должен быть одобрен до 16 декабря для финансирования правительства.

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Пока неизвестно, заключит ли администрация соглашение по гигантскому комплексному пакету или ей придется согласиться на временную резолюцию о финансировании федеральных агентств на прошлогоднем уровне. Пентагон предостерегает от второго варианта.

В письме директора Управления и бюджета Шаланды Янг, направленном спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси указывается, что дополнительные деньги "обеспечат Украине финансирование, оружие и поддержку, необходимые ей для самозащиты, и чтобы уязвимые категории населения продолжали получать спасательную помощь". Также рассматривается критическая ситуация с нехваткой продовольствия и энергии, которые были вызваны массированными ракетными ударами по Украине и войной.

На опубликованном информационном бюллетене разбивка помощи выглядит так:

21,7 миллиарда долларов для Минобороны на "оборудование для Украины, пополнение запасов Министерства обороны, а также на продолжение военной, разведывательной и иной военной поддержки";

14,5 млрд долларов для Госдепа на "прямую бюджетную поддержку Украины, критически важные инвестиции во время войны, помощь в обеспечении безопасности, укрепление глобальной продовольственной безопасности и гуманитарную помощь".

626 миллионов долларов для Минэнерго "для поддержания ядерной безопасности Украины и для модернизации стратегического нефтяного резерва".

900 миллионов долларов для Министерства здравоохранения "для оказания стандартной медицинской помощи и вспомогательных услуг украинским условно-досрочно освобожденным".

Помощь США Украине: последние новости

США активно поддерживают Украину в войне против Российской Федерации. В начале ноября в Украине прибыли первые ЗРК NASAMS и Aspide от США.

10 ноября Пентагон объявил новый оборонный пакет для Украины на общую сумму в 400 миллионов долларов.

1 декабря заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что американский президент Джо Байден обратился к Конгрессу за дополнительным пакетом в $37 миллиардов для Украины.

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