Сегодня Зеленский выступал в немецком парламенте, и несколько десятков депутатов демонстративвно проигнорировали его.

Выступление президента Украины в немецком парламенте бойкотировали две популистские партии – левый "Альянс Сахра Вагенкнехт" (АСВ) и правая "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом пишет BILD.

Глава АСВ Клаус Ернст заверил немецкие СМИ, что его партия осуждает российское вторжение в Украину, но якобы именно Зеленский сегодня способствует "продвижению крайне опасной спирали эскалации" и повышает риск ядерного конфликта.

"Я слышу страдания людей в Украине. Но я вижу и другую сторону. Я вижу многих украинских мужчин, которые уже не заинтересованы в этой войне, которые находятся в ФРГ, потому что они избегают войны", – сказал он.

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По мнению Эрнста, ему не нужно слушать речь Зеленского, который якобы не представляет мнение большинства украинцев, но теперь может использовать немецкое оружие для ударов по России.

"Я не хочу чувствовать себя вынужденным аплодировать кому-то, кто толкает Германию – Европу – в новую мировую войну. Мне не хочется это делать", – заявил глава АСВ.

Заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер охарактеризовал бойкот Зеленского со стороны правых и левых популистов как "чистое коварство и дешёвый популизм".

"Каждый политик волен критиковать Зеленского и отвергать курс федерального правительства [Германии]. Это часть нашей демократии. Но то, что те самые политики, которые хотят договориться с Путиным, не желают даже слушать Зеленского, — это саморазоблачение, которое невозможно превзойти", – заявил он..

По словам Ронцхаймера, бойкот Зеленского популистами в Бундестаге показывает, какой курс возьмет Германия, если к власти придут АдГ и АСВ.

"Германия окажется на стороне военного преступника Путина. Мы оставим страну, подвергшуюся нападению, на произвол судьбы и заключим союз с военным преступником", – предупреждает журналист.

Скандалы с партией "Альтернатива для Германии"

Как писал УНИАН, канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал партию "Альтернатива для Германии" за полученную ими похвалу от российского диктатора Владимира Путина. Ранее президент РФ заявил, что не видит "признаков неонацизма" в действиях этой партии. По его словам, Россия готова работать с каждым, кто готов к сотрудничеству со страной-агрессором.

Также мы рассказывали, что РФ провернула в Европе одну из самых масштабных операций по подкупу чиновников. Расследование, начатое в Чехии, привело к обыскам у Петра Быстрона – ведущего члена партии "Альтернатива для Германии" и кандидата №2 в Европарламент от этой партии. Он был одним из ярых противников отправки западного оружия в Украину и выступал за отмену санкций в отношении России.

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