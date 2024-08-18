Актер скончался на 89-м году жизни.

Французский актер театра и кино, сценарист, кинорежиссер и продюсер Ален Делон умер, ему было 88 лет.

Звезды не стало 18 августа, сообщает Le Figaro. Кроме того, появилась информация, что Делон скончался в столице Франции Париже. "Ален Делон умирал столько раз на экране, что это, должно быть, казалось последним дублем. Бог, который является плохим сценаристом, сказал: "Снято! ". Делон не встал", - говорится в статье.

Ален Делон родился во Франции 8 ноября 1935 года, он стал звездой после того, как вышли фильмы "На ярком солнце", "Рокко и его братья" (1960 год), "Леопард" (1963-й), а также "Черный тюльпан" (1964-й). Около 20 лет его считали секс-символом.

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В центре внимания Ален Делон - что о нем стоит знать

Актер в 2019 году актер перенес два инсульта, после этого состояние его здоровья ухудшилось. В начале 2024 года стало известно, что французский суд признал актера недееспособным, и судья посчитал нужным исключить детей актера из вопросов, которые связаны со здоровьем их отца.

Стоит отметить, что в апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский сделал чрезвычайно редкий и беспрецедентный жест в отношении иностранца - наградил Делона орденом "За заслуги перед Украиной". Украинский лидер также выразил благодарность актеру за поддержку нашего государства во время войны против РФ.

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