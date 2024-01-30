Мужчина больше не доверяет своим детям.

Известный актер Ален Делон признан недееспособным. Такое решение недавно принял суд Франции. Теперь 88-летний мужчина не может самостоятельно распоряжаться своим недвижимым имуществом. Все вопросы, касающиеся медицинских обследований, расходов и жизни звезды будет решать государственный агент, который предоставлен в законодательном порядке. Об этом пишет издание BFMTV.

"Это позволит третьей стороне помочь Алену в его медицинских осмотрах и улучшить его здоровье. Судья посчитал нужным исключить детей Делона из вопросов, которые связаны со здоровьем их отца", - отметил адвокат мужчины.

Реакция детей Алена Делона

Теперь сын Энтони и дочь Анушка лишены права оказывать Алену уход и сопровождать на медицинских обследованиях. Поэтому они уже успели отреагировать на решение суда.

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"Если это поможет прояснить ситуацию и помешать адвокатам говорить о болезни моего отца, даже не ознакомившись с материалами дела, это хорошо. Этот медицинский спор закончится раз и навсегда", - подчеркнул сын.

Дочь Анушка пока эту ситуацию не комментирует.

Напомним, недавно сын Алена Делона заявлял, что его отец на грани смерти и это "его последнее Рождество". Однако актер считает, что это все ложь и подал иск в суд на Энтони. Он подчеркнул, что устал терпеть агрессивное поведение сына и хочет его наказать. Это привело к громкому семейному скандалу. Теперь дети не имеют права вмешиваться в дела, касающиеся его здоровья.

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