Президент Украины Владимир Зеленский наградил культового французского актера Алена Делона, которого признали недееспособным, орденом "За заслуги перед Украиной".
О награждении звезды на телеканале TV5MOMDE объявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко. Дипломат также показал орден и отметил, что это беспрецедентный случай в украинской истории:
Чрезвычайно редкий и беспрецедентный жест в отношении иностранца.
Владимир Зеленский выразил благодарность Алену Делону за его поддержку Украины и граждан, которые ежедневно страдают от войны. При этом президент подчеркнул, что слово - это оружие, которое порой значительно сильнее настоящего вооружения на поле боя.
Проукраинская позиция Алена Делона
В посольстве Украины во Франции подчеркнули, что с первого дня полномасштабного вторжения 88-летний Ален Делон активно выражал свою проукраинскую позицию. Он неоднократно публично поддерживал государство в борьбе с Россией.
Также в ведомстве напомнили о случае, когда в 2022 году актер принял участие в интервью Владимира Зеленского французским СМИ. Тогда Ален Делон читал стихи украинского поэта Тараса Шевченко во время телевизионной программы.
Напомним, ранее актеру Алену Делону назначили усиленную опеку.