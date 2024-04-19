Актер получил орден "За заслуги перед Украиной".

Президент Украины Владимир Зеленский наградил культового французского актера Алена Делона, которого признали недееспособным, орденом "За заслуги перед Украиной".

О награждении звезды на телеканале TV5MOMDE объявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко. Дипломат также показал орден и отметил, что это беспрецедентный случай в украинской истории:

Чрезвычайно редкий и беспрецедентный жест в отношении иностранца.

Владимир Зеленский выразил благодарность Алену Делону за его поддержку Украины и граждан, которые ежедневно страдают от войны. При этом президент подчеркнул, что слово - это оружие, которое порой значительно сильнее настоящего вооружения на поле боя.

Проукраинская позиция Алена Делона

В посольстве Украины во Франции подчеркнули, что с первого дня полномасштабного вторжения 88-летний Ален Делон активно выражал свою проукраинскую позицию. Он неоднократно публично поддерживал государство в борьбе с Россией.

Также в ведомстве напомнили о случае, когда в 2022 году актер принял участие в интервью Владимира Зеленского французским СМИ. Тогда Ален Делон читал стихи украинского поэта Тараса Шевченко во время телевизионной программы.

Напомним, ранее актеру Алену Делону назначили усиленную опеку.

Вас также могут заинтересовать новости: