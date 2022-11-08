8 ноября актер отмечает свой день рождения.

Французский актер Ален Делон прославился на весь мир благодаря съемкам в фильмах "На ярком солнце", "Рокко и его братья", "Зорро", "Черный тюльпан" и других. Его считали секс-символом 60-80 годов XX века.

УНИАН предлагает вспомнить, как за все эти годы изменился культовый актер.

Ален Делон был эталоном мужской красоты. Он покорил миллионы женщин своим дерзким взглядом, красивыми чертами лица и невероятно стильными образами.

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Актриса Эдвиг Фейер как-то говорила, что у Делона не только невероятная внешность, но и ненасытная животная сила, в нем была и физическая мощь, и обаяние.

Известно, что голливудский красавчик был не только успешных актером, но и тем еще ловеласом. В его "списке достижений" романы с известными девушками. Например, у него был роман с певицей Нико, которая родила ему ребенка. Однако актер не признал малыша.

Пара встречалась недолго, ведь Ален любил ходить "налево". Вскоре после рождения ребенка он бросил свою возлюбленную ради другой. Позже у него завязались отношения с моделью. У них в паре родился сын, но и он не уберег актера от измен.

Затем у него были отношения с актрисой Мирей Дарк. Они были вместе аж 15 лет, но и их отношения были обречены. На этом звездный красавчик не остановился и продолжил покорять женские сердца.

Сейчас же он очень изменился. У него заметны седые волосы, лицо в моршинах. Ален Делон уже не тот красавчик, за которым бегали миллионы женщин.

Напомним, ранее Ален Делон процитировал "Завещание" Тараса Шевченко на французском языке.

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