Главу комитета ВР Мережко настораживает то, что в окружении Трампа есть люди, которые хотят обеспечить мир с Россией за счет интересов Украины.

На сегодня есть тревожные сигналы относительно позиции президента США Дональда Трампа на переговорах с Россией. Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко (фракция "Слуга народа") на брифинге.

Он отметил, что скептически воспринимает возможность переговоров. "Путин их не хочет. Он зациклен на уничтожении Украины. Трампу вряд ли удастся убедить Путина изменить позицию. Сейчас идет политическая игра", - подчеркнул депутат.

По его словам, для начала переговоров необходимы общие позиции по каким-то вопросам, а их нет. При этом добавил, что на сегодня интересы сторон, которые должны вести переговоры, диаметрально противоположны.

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Он отметил, что есть "тревожные нотки" относительно возможной позиции президента США Дональда Трампа на переговорах.

"В его окружении есть люди, которые считают, что нужно как можно скорее решить вопрос мира даже за счет Украины, мол, вопрос Украины это не вопрос безопасности США. Это очень ошибочный подход, потому что речь идет и о вопросах безопасности Европы и США. Теперь украинская дипломатия должна убедить Трампа более реалистично отнестись к этому вопросу",- подчеркнул Мережко.

Также глава парламентского комитета раскритиковал заявления нового министра обороны США Пита Гегсета, что возвращение границ Украины до состояния 2014 года является нереалистичной целью.

"Это не логичные заявления. ВСУ доказали свою состоятельность, часть РФ под контролем Украины", - подчеркнул он. При этом подчеркнул, что США должны были бы усилить санкции против России.

Также нардеп отметил, что Путин может продвигать через команду Трампа очень опасные нарративы, направленные на подрыв внутренней стабильности Украины, в частности, о проведении выборов во время войны.

Мережко считает, что заявления Трампа о невозможности вступления Украины в НАТО не были категоричными.

"Трамп не был категоричным. Если речь пойдет о каких-то переговорах, в чем есть большое сомнение, то важно, чтобы вопрос членства Украины в НАТО вообще не был на столе переговоров с Путиным, потому что это не его дело и ему нечего диктовать Украине", - подчеркнул Мережко.

По его словам, также Трамп говорит о большой вероятности того, что Украина вынуждена будет уступить территории.

"Но это не возможно, мы не можем уступить территории. Если мы вознаграждаем агрессора, а не наказываем за совершенное преступление, то это разрушает международный правопорядок", - подчеркнул он. При этом отметил, что это не на пользу ни Украине, ни Европе, ни США.

Реакция на разговор Трампа с Путиным

Как сообщал УНИАН, профессор международной политики Мюнхенского университета Бундесвера Карло Масала изданию BILD назвал "апокалиптическим" сценарием заявление президента США Дональда Трампа о намерении немедленно начать мирные переговоры с РФ по завершению войны в Украине. По его словам, это стало неожиданностью не только для Европы, но и для президента Украины Владимира Зеленского.

Профессор отмечает, что переговоры ведутся через головы украинцев и европейцев, потому что им не будет места за столом переговоров, а просто придется принять результат.

Масала выразил уверенность, что во время переговоров Путин постарается сохранить все оккупированные украинские территории и отменить или избежать экономических санкций.

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