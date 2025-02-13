Немецкий аналитик назвал этот сценарий "апокалиптическим", а сам Путин "может хлопать в ладоши", поскольку "это лучшее, что могло с ним случиться".

Заявление президента США Дональда Трампа о намерении немедленно начать мирные переговоры с РФ о завершении войны в Украине стало неожиданностью не только для Европы, но и для президента Украины Владимира Зеленского.

Профессор международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала изданию BILD назвал такой сценарий "апокалиптическим".

"Переговоры ведутся через головы украинцев и европейцев. Им не будет места за столом переговоров. Нам придется принять результат. И, к сожалению, похоже, это касается и Украины", - отметил он.

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Масала выразил уверенность, что в ходе переговоров Путин постарается сохранить все оккупированные украинские территории и отменить или избежать экономических санкций.

Кроме того, по мнению эксперта, заявление главы Пентагона Пита Хегсета о том, что Европа теперь должна сама обеспечивать безопасность Украины, означает уход США из конфликта.

"Путин будет хлопать в ладоши. Это лучшее, что могло с ним случиться. Европейские силы безопасности не остановят его от совершения еще одной атаки на остальную часть Украины через несколько лет. Таким образом, Путин выиграл эту войну. Он добился того, что американцы вышли из этого конфликта", - констатировал аналитик.

Переговоры с РФ

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Этот шаг вызвал негативную реакцию со стороны Евросоюза и опасения о "сдаче" Украины.

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