Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признает, что Российская Федерация ужесточила агрессивную политику за рубежом и репрессии на своей территории, несмотря на давление союзников отказаться от такого поведения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции в Брюсселе после завершения двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО, которое проходило 23-24 марта в штаб-квартире Альянса.
"Хотя наши отношения с Россией остаются очень сложными, наша встреча сегодня продемонстрировала твердое согласие среди союзников и с нашими партнерами. Несмотря на годы давления и усилий взаимодействовать в рамках конструктивного диалога, Россия усилила репрессивное поведение дома и агрессивное поведение за рубежом. В России мы до сих пор видим жестокое подавление политических оппонентов, и мы призываем немедленно освободить Алексея Навального и других мирных демонстрантов, которых арестовали", - сказал Столтенберг.
Он добавил, что за рубежом Россия расшатывает и дестабилизирует соседние с ней страны, в том числе Украину, Грузию и Молдову, а также поддерживает подавление протестов в Беларуси и старается вмешиваться в страны Западных Балкан.
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"Россия продолжает широкомасштабное наращивание ее военного потенциала от Балтийского до Черного морей, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, от Средиземного моря до Арктики", - отметил Столтенберг.
Также, по его словам, страны-члены Альянса разоблачают российскую дезинформацию и пропаганду, российские усилия повлиять на выборы, кибератаки, и применение химического оружия против политических оппонентов как дома, так и за рубежом.
"Ответ НАТО твердый и последовательный. Для реагирования на действия России, НАТО ввело наибольшее усиление нашей коллективной обороны", - подчеркнул Столтенберг.
В частности, была усилена защита от гибридных и кибератак.
"Мы сохраняем бдительность, и мы продолжим сотрудничать с ЕС и нашими близкими партнерами, чтобы гарантировать, что мы будем отвечать вместе на действия России", - добавил генсек Альянса.
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