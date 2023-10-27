Посол выразил опасение, что РФ, вероятно, осмелится нарушить территориальную целостность страны-члена НАТО.

Посол Болгарии в США Георги Панайотов призвал НАТО усилить военное присутствие на восточном фланге для защиты причерноморских членов от агрессивных амбиций РФ "не только для сдерживания, но и для обороны".

Дипломат отметил, что в стратегической концепции НАТО признано геополитическое значение Черного моря, но нет полного осознания рисков касательно него, передает Голос Америки. Панайотов сказал, что у восточноевропейских членов Альянса есть опасения, что даже после окончания войны в Украине российские амбиции доминировать в Европе не прекратятся.

"Мы боимся, что следующими странами в российском списке агрессивного вторжения могут быть Молдова и Грузия. Мы боимся, что РФ, вероятно, осмелится нарушить территориальную целостность страны-члена НАТО", - поделился мнением посол.

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Он отметил, что пока россияне "играют в очень опасную игру" в Черном море, Болгария, Румыния и Турция планируют сформировать коалицию для вмешательства в ситуацию для обеспечения свободы судоходства. В связи с этим он сообщил, что из-за действий РФ в Черном море корабли НАТО не заходили туда уже 600 дней.

Кроме того, Панайотов рассказал, что Болгария восстанавливает свой флот и строит корабли именно в связи с агрессией России. "Мы видим, что угроза существует", - пояснил он.

Посол добавил, что Черное море является воротами в Средиземноморье, где РФ также намерена показывать силу.

"Мы очень хотели бы, чтобы союзники осознали это, потому что пассивное поведение или пребывание вне реалий Черного моря будут стоить нам очень дорого", - предупредил дипломат.

Ситуация в Черном море

Из-за нападения РФ на Украину ситуация в Черном море значительно ухудшилась. Кроме того, что россияне держат там свой флот, с помощью которого наносят ракетные удары по украинской территории, они еще и сбрасывают в воды морские мины. Из-за этого недавно были зафиксированы взрывы у берегов Румынии. Турецкая сторона также сообщала о российских минах у своих берегов.

Также оккупанты всячески пытаются помешать нормальному судоходству в Черном море.

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