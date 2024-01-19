Примечательно, что при этом рядом с "украинским кризисом" была рубрика "война ХАМАС и Израиля".

Одно из крупнейших в мире информационных агентств Reuters на втором году полномасштабной войны России против Украины исправило на своем сайте рубрику "украинский кризис" на "войну Украины и России".

Как сообщает УП, несколько дней назад в сети распространили информацию, что для рубрикации материалов о войне в Украине на сайте Reuters используется формулировка "украинский кризис". Примечательно, что при этом рядом с "украинским кризисом" была рубрика "война ХАМАС и Израиля".

В ответе на письмо работника "Украинской правды" агентство сообщило, что обновило рубрики на сайте. Сейчас для рубрикации на сайте использована формулировка "война Украины и России".

Видео дня

Война в Украине - последние новости

В течение суток российские оккупанты атаковали сразу на нескольких направлениях участки фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

В течение суток произошло 87 боевых столкновений, на Купянском направлении нашими защитниками отражено 6 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестово Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Враг очень активизировал именно боевую авиацию на Авдеевском направлении и пытается разбить наши оборонительные позиции. Об этом сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

Вас также могут заинтересовать новости: