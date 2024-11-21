Папаро считает, что современное оружие не зарезервировано для какого-либо конкретного театра военных действий США, но что его развертывание на Ближнем Востоке и в Европе влияет на всемирный "высококлассный потенциал" Пентагона.

Верховный командующий ВМС США в Индо-Тихоокеанском регионе выразил обеспокоенность тем, что поставки Пентагоном передового оружия в Украину и в Израиль могут подорвать силы, необходимые для борьбы с Китаем.

Выступая в Институте Брукингса, адмирал Сэмюэл Папаро сказал, что изначально его не беспокоило оружие, отправляемое на Ближний Восток и в Европу, пишет Business Insider.

"До этого года, когда большая часть используемого оружия была действительно артиллерийскими орудиями и оружием малой дальности, я говорил: "Вовсе нет". Но теперь, с некоторыми из использованных Patriot, некоторыми из использованных ракет класса "воздух-воздух", это теперь съедает запасы. И утверждать обратное было бы нечестно, - сказал адмирал.

Видео дня

Папаро считает, что современное оружие не зарезервировано для какого-либо конкретного театра военных действий США, но что его развертывание на Ближнем Востоке и в Европе влияет на всемирный "высококлассный потенциал" Пентагона. Он добавил:

"По сути, это налагает расходы на готовность Америки реагировать в Индо-Тихоокеанском регионе, который является наиболее напряженным театром военных действий по количеству и качеству боеприпасов, поскольку КНР является самым боеспособным потенциальным противником в мире".

По его мнению, решение этой проблемы - тратить больше на наращивание запасов США.

"Мы должны пополнить эти запасы, а затем еще немного. Я уже был недоволен глубиной магазина. Я немного больше недоволен глубиной магазина. Знаете, сейчас самое время для прямого разговора", - заявил Папаро.

Отмечается, что предупреждение адмирала перекликается с опасениями официального обзора Конгресса, опубликованного в июле, в котором было установлено, что запасы США могут быть крайне недостаточными для войны против России, Китая или обоих одновременно.

В частности, комиссары выразили обеспокоенность тем, что США могут израсходовать свои боеприпасы за три-четыре недели, сославшись на военные игры, проводимые для имитации потенциальных сражений в Индо-Тихоокеанском регионе.

Военная помощь для Украины

Западные страны уже пожертвовали Украине более 100 млрд долларов военной помощи. Издание BBC рассказало, кто предоставил больше всего военной помощи стране.

Отмечается, что США были крупнейшим источником военной помощи Украине, включая оружие, оборудование и финансовую помощь. С февраля 2022 года по конец августа 2024 года они предоставили 61,1 млрд долларов.

Германия предоставила 11,4 млрд долларов военной помощи, Великобритания - 10,1 млрд долларов, Дания - 7 млрд долларов, а Нидерланды - 5,5 млрд долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: