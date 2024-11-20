Кильский институт предупреждает, что в 2025 году может произойти "значительное сокращение" помощи Украине, предполагая, что президент Трамп может сократить вклад США, когда вернется в Белый дом.

Западные страны уже пожертвовали Украине более 100 млрд долларов. военной помощи. Издание BBC рассказало, кто предоставил больше всего военной помощи стране.

Отмечается, что США были крупнейшим источником военной помощи Украине, включая оружие, оборудование и финансовую помощь.

По данным немецкого аналитического центра Kiel Institute, с февраля 2022 года по конец августа 2024 года они предоставили 61,1 млрд долларов.

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Германия предоставила 11,4 млрд долларов военной помощи, Великобритания - 10,1 млрд долларов, Дания - 7 млрд долларов, а Нидерланды - 5,5 млрд долларов.

Однако Кильский институт предупреждает, что в 2025 году может произойти "значительное сокращение" помощи Украине, предполагая, что президент Трамп может сократить вклад США, когда вернется в Белый дом.

Ракеты и артиллерия

Украина использует ракеты ATACMS американского производства против российских войск, они имеют дальность около 300 км.

Великобритания и Франция поставляли Украине ракеты Storm Shadow или Scalp, максимальная дальность которых составляет около 250 км.

Союзники Украины также отправили ей более 80 систем залпового огня, согласно Кильского института.

В их число входит система Himars из США и ракетная система M270 из Великобритании. Кильский институт утверждает, что они также отправили более 500 полевых орудий, включая гаубицу M777 из США.

Истребители

Страны НАТО, включая Бельгию, Данию, Нидерланды и Норвегию, пообещали предоставить Украине 65 или более самолетов F-16, которые они планировали вывести из состава своих ВВС.

Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс, говорит:

"Украина будет использовать F-16 в основном для защиты от воздушных атак".

Американский Центр стратегических и международных исследований утверждает, что в конечном итоге им могут быть даны дополнительные роли, такие как атака на российские системы ПВО, командные центры и склады снабжения, а также привлечение российских самолетов в воздушном пространстве Украины.

Системы противовоздушной обороны

Чтобы противостоять российским беспилотникам и ракетным атакам на города и инфраструктуру Украины, западные страны отправили ей несколько типов систем противовоздушной обороны. Они варьируются от британского зенитного оружия ближнего радиуса действия Starstreak до ракетной системы Patriot.

США и Норвегия также предоставили Nasams для противовоздушной обороны, а Германия предложила Iris-T.

Боеприпасы

В июле 2023 года США заявили, что поставили кассетные бомбы на Украину, чтобы помочь выбить российские войска с оборонительных позиций.

Это оружие, поставляемое в основном в артиллерийских снарядах, разбрасывает несколько бомб и запрещено более чем 100 странами из-за риска, который оно представляет для гражданского населения.

Танки

В начале 2023 года западные страны согласились отправить танки на Украину. Была надежда, что они позволят ее войскам прорвать российские оборонительные линии в контрнаступлении. Великобритания предоставила 14 Challenger 2.

Согласно данным Кильского института, европейские страны отправили более 200 танков Leopard 1 и Leopard 2 немецкого производства.

США отправили 31 танк M1 Abrams, которые считаются самыми передовыми в мире.

Противотанковое оружие

США и Великобритания поставили тысячи противотанковых ракет Javelin и Nlaw. Отмечается, что они считались решающими в остановке продвижения российских войск на Киев.

Беспилотники

Турция поставляла ракетные беспилотники Bayraktar TB2 в начале войны, США поставляли беспилотники-камикадзе "Switchblade", а несколько стран отправляли коммерческие разведывательные беспилотники, такие как китайский DJI Mavic 3.

В феврале 2024 года правительство Великобритании заявило, что присоединится к коалиции стран, поставляющих Украине тысячи беспилотников "с видом от первого лица" для наблюдения и обнаружения целей.

Военная помощь для Украины - последние новости

20 ноября США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Соответствующее объявление сделало Министерство обороны США.

Отмечается, что это уже семидесятый транш оружия и военного оборудования, которое администрация Джо Байдена предоставляет Украине из запасов Пентагона. Оценочная стоимость этой поставки составляет 275 миллионов долларов.

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