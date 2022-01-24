Воздушное пространство над Абу-Даби было перекрыто для самолетов, ракеты перехватывались силами ПВО ОАЭ.

Абу-Даби, столицу Объдиненных Арабских Эмиратов, обстреляли ракетами. Местные жители слышали взрывы и звуки сирен. Ракеты перехватывали силы ПВО ОАЭ, а хуситы предупредили о нападении на Бурдж-Халифу.

Об этом сообщается в Telegram-канале Ateo Breaking.

Ракетный огонь по Абу-Даби был открыт примерно в 2:55, ночью 24 января. Местные жители услышали пугающие звуки, вскоре информацию о взрывах подтвердили и в полиции.

После этого стало известно, что над Абу-Даби закрыли воздушное пространство для самолетов. В столице были слышны 4 громких взрыва и звуки сирен, местные жители снимали полет ракет на видео. Полиция Абу-Даби сообщала, что ракеты перехватываются силами ПВО.

Вскоре хуситы обратились к правительству ОАЭ с предупреждением. Они заявили, что могут напасть на Бурдж-Халифу и опубликовали провокационную картинку.

Военные обозреватели, как передает Telegram-канал, утверждали, что хуситы обстреливали Абу-Даби из новейшего вооружения, которое им передал Иран.

"В священной Мекке развернули систему ПВО для защиты святынь из-за угрозы, исходящей от Ирана и его последователей в регионе", передает слова корреспондента Mustafá Elasri Ateo Breaking.

Читайте такжеОАЭ первыми в мире ввели 4,5-дневную рабочую неделюВ 04:44 Ситуация в Абу-Даби нормализовалась. Обстрелы прекратились, а вскоре стало известно, что в Йемене полностью отключили интернет.

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