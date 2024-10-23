По данным турецких властей, в результате нападения есть погибшие и раненые.

В Турции произошел теракт возле здания Turkish Aerospace Industries в Анкаре. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Эрликая.

По его данным, в результате нападения неизвестных есть погибшие и пострадавшие, их количество пока точно не известно. На обнародованных в сети кадрах виден взрыв и слышна стрельба.

Турецкая редакция канала CNN сообщает, что террористы вошли в здание авиакосмической компании. Сотрудников эвакуировали. Также сообщается, что нападавших, вероятно, было трое - среди них одна женщина.

По данным газеты Sabah, двух нападавших удалось ликвидировать.

По данным из открытых источников, Turkish Aerospace Industries производит беспилотники, вертолеты и занимается модернизацией истребителей F-16. Кроме того компания строит космические спутники.

Теракты в Турции

На территории Турции систематически происходят террористические акты, за которыми чаще всего стоят курдские сепаратисты, но не только они.

Так в октябре прошлого года двое террористов организовали взрыв возле здания Главного управления безопасности МВД Турции в Анкаре. Тогда один из террористов подорвал себя, а другой был нейтрализован. Несмертельные ранения тогда получили двое полицейских. Ответственность за теракт взяли на себя представители одной из курдских группировок.

А в ноябре 2022 года мощный взрыв прогремел на одной из улиц Стамбула. Тогда погибли шесть прохожих, десятки получили ранения. Турецкие власти обвинили в теракте сирийских курдов, поддерживаемых США.

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