Стрельба в парламенте Канады: полиция проводит операцию по задержанию преступников (фоторепортаж)
18:44, 22 октября 2014Мир
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Сегодня неизвестные открыли стрельбу в канадском парламенте.
Неизвестный открыл стрельбу возле Национального военного мемориала в столице Канады Оттаве, расположенного неподалеку от парламента страны, а затем забежал в здание парламента и произвел около 30 выстрелов.
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Полиция подтвердила участие нескольких подозреваемых в стрельбе.
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