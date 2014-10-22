Стрельба в парламенте Канады: полиция проводит операцию по задержанию преступников (фоторепортаж)

18:44, 22 октября 2014
Мир
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Сегодня неизвестные открыли стрельбу в канадском парламенте.

Неизвестный открыл стрельбу возле Национального военного мемориала в столице Канады Оттаве, расположенного неподалеку от парламента страны, а затем забежал в здание парламента и произвел около 30 выстрелов.

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Полиция подтвердила участие нескольких подозреваемых в стрельбе.

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