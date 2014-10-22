Бывший министр обороны Грузии осужден за пытки заключенных

Суд признал Бачо Ахалая виновным в истязании в 2006 году заключенных, заподозренных в попытке побега, и приговорил его к 7,5 годам лишения свободы, передает радио "Свобода".

Кроме того, суд в Тбилиси также приговорил к тюремным срокам бывших высокопоставленных чиновников министерства внутренних дел, признав их виновными в убийстве трех человек, которых подозревали в планировании побега своих родных из тюрьмы. Двое бывших чиновников получили по 11 лет тюрьмы, одного из них осудили заочно.

34-летний Бачо Ахалая в настоящее время находится в тюрьме по обвинениям в других делах. Все обвинения в свой адрес он отвергает.