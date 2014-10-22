Бывший министр обороны Грузии осужден за пытки заключенных
15:55, 22 октября 2014Мир
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Суд в Грузии вынес приговор бывшему министру обороны и внутренних дел Бачо Ахалаю по обвинению в деле, что касается его пребывания на посту руководителя департамента исполнения наказаний.
Бывший министр обороны Грузии получил тюремный срок / фото УНИАН
Суд признал Бачо Ахалая виновным в истязании в 2006 году заключенных, заподозренных в попытке побега, и приговорил его к 7,5 годам лишения свободы, передает радио "Свобода".
Кроме того, суд в Тбилиси также приговорил к тюремным срокам бывших высокопоставленных чиновников министерства внутренних дел, признав их виновными в убийстве трех человек, которых подозревали в планировании побега своих родных из тюрьмы. Двое бывших чиновников получили по 11 лет тюрьмы, одного из них осудили заочно.
34-летний Бачо Ахалая в настоящее время находится в тюрьме по обвинениям в других делах. Все обвинения в свой адрес он отвергает.
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