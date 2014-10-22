ВОЗ собирается на экстренное совещание по Эболе - BBC

Организацию неоднократно критиковали за слишком медленную реакцию на угрозу этого вируса, который распространяется в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии, пишет BBC Украина.

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На встрече будут обсуждаться меры контроля на границах, а также то, следует ли вводить более строгие правила в аэропортах.