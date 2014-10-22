ВОЗ собирается на экстренное совещание по Эболе - BBC
15:07, 22 октября 2014Мир
0
Всемирная организация здравоохранения в среду проведет экстренное совещание в Женеве, посвященное борьбе с лихорадкой Эбола.
REUTERS
Организацию неоднократно критиковали за слишком медленную реакцию на угрозу этого вируса, который распространяется в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии, пишет BBC Украина.
Читайте такжеВОЗ планирует начать вакцинацию от Эболы в январе
На встрече будут обсуждаться меры контроля на границах, а также то, следует ли вводить более строгие правила в аэропортах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter