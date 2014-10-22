ВОЗ пообещала направить в Африку сыворотку из крови вылечившихся от Эболы пациентов
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о готовности в течение ближайших недель отправить в Западную Африку новую сыворотку, полученную из крови пациентов, переболевших Эболой и выздоровевших.
Помощник генерального директора ВОЗ Мари-Поль Кини утверждает, что в либерийских лабораториях собраны образцы антител, которые помогут новым заболевшим лихорадкой, передает Русская служба Би-би-си.
Выступая 21 октября перед журналистами в Женеве, она отметила, что работа по созданию сразу двух потенциальных вакцин продвигается быстро.
Лихорадка Эбола уже унесла жизни более 4,5 тысяч человек. Больше всего смертей зарегистрировано в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне.
Читайте такжеВ США вылечили еще одного пациента с вирусом Эбола"Есть примеры партнерств, которые начинают создаваться для того, чтобы в трех странах появилась возможность безопасно извлекать плазму и готовить препарат, который может быть использован для лечения инфицированных пациентов", - заявила доктор Кини.
Как сообщалось ранее, в Нигерии уже удалось остановить распространение лихорадки Эбола.