В Гонконге начались переговоры властей и протестующих

Об этом со сслыкой на агентство AFP сообщает LB.ua. Во встрече участвуют 5 представителей от студенческих объединений и такое же число представителей власти, включая главного секретаря, второго человека в администрации Гонконга Карри Лама и секретаря по конституционным вопросам и отношениям с Китаем Лау Конг-Ва.

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"Я надеюсь, что этот диалог сможет смягчить напряженную атмосферу в обществе ", - заявил Карри Лам в начале встречи.

Отметим, что это первые двухсторонние переговоры с начала противостояния.

Между тем, как сообщает Рейтер, несколькими часами ранее глава правительства Гонконга Лян Чжэньин заявил о возможности выполнения части требований митингующих и проведении "более демократичных" выборов в 2017 году. По его словам, речь идет в частности о демократических изменениях в коллегии выборщиков, назначенной Пекином.

Гонконг имеет статус специального административного района, который пользуется правами автономии. В августе власти Китая приняли решение, что все кандидаты на выборах 2017 года будут сначала одобрены правительственным комитетом. Протестующие считают, что это противоречит демократии.