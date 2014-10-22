ФБР задержало американок-подростков, планировавших пополнить ряды исламистов в Сирии

Как передает Fox News со ссылкой на источник в правоохранительных органах, девушек задержали во Франкфурте.

В связи с тем, что задержанные не достигли 18-летнего возраста, ожидается, что они не предстанут перед судом. Как отмечается, две девушки имеют сомалийские корни, одна – суданские. Все девушки сейчас доставлены домой, в штат Колорадо.

Читайте такжеВ Пентагоне готовятся к возможной сдаче Кобани джихадистамВ то же время, как сообщает ABC, девушки планировали добраться до Сирии, где собирались пополнить ряды новобранцев исламистских боевиков.