ФБР задержало американок-подростков, планировавших пополнить ряды исламистов в Сирии
07:28, 22 октября 2014Мир
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Федеральное бюро расследований США заявило о задержании в Германии трех американских девушек-подростков, планировавших вступить в ряды боевиков так называемого "Исламского государства".
REUTERS
Как передает Fox News со ссылкой на источник в правоохранительных органах, девушек задержали во Франкфурте.
В связи с тем, что задержанные не достигли 18-летнего возраста, ожидается, что они не предстанут перед судом. Как отмечается, две девушки имеют сомалийские корни, одна – суданские. Все девушки сейчас доставлены домой, в штат Колорадо.
Читайте такжеВ Пентагоне готовятся к возможной сдаче Кобани джихадистамВ то же время, как сообщает ABC, девушки планировали добраться до Сирии, где собирались пополнить ряды новобранцев исламистских боевиков.
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