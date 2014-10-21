Le Monde: Россия ввела эмбарго на импорт субпродуктов и мясокостной муки из стран Евросоюза

В статье, которая называется «Россия ввела эмбарго на импорт субпродуктов и мясокостной муки из стран Евросоюза», опубликованной во французской газете Le Monde, сообщается о том, что Россия расширила в понедельник 20 октября свое эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции из ЕС, запретив импорт субпродуктов, тримминга (мясная обрезь), мясокостной муки, говяжьего, свиного и птичьего жира, по словам пресс-секретаря Россельхознадзора, российской ветеринарной службы.

Представитель объяснил, что это решение было принято в связи с «нарушением норм безопасности».

Россельхознадзор сообщил о том, что его сотрудники обнаружили в течение последних двух месяцев 17 нарушений санитарных норм и нашли следы антибиотиков в продуктах, полученных в частности из Германии, Италии и Польши.

11 миллиардов евро в год

Запрет на импорт, введенный правительством России в начале августа в ответ на санкции Запада в отношении России за ее участие в украинском конфликте, до этого времени не распространялся на эти продукты. Решение о введении на год этого эмбарго было принято после того, как уже несколько раз был запрещен импорт некоторых продовольственных продуктов также якобы из-за нарушения санитарных норм.

Евросоюз экспортирует в Россию немного меньше 10% сельскохозяйственной продукции, что составляет 11 млрд. евро в год, по данным Европейской комиссии. Это в основном фрукты, овощи, сыр и свинина.

Недавно Европейская комиссия пообещала выделить более 360 млн. евро, чтобы помочь производителям молочных продуктов и овощей, пострадавших от эмбарго.