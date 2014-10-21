В катастрофе самолета с главой «Тотал» во Внуково обвинили руководство аэропорта

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

«Уже сейчас очевидно, что причиной происшествия стал совсем не страшное, трагическое стечение обстоятельств, как это пытаются преподнести представители аэропорта, а преступное попустительство чиновников, которые не смогли обеспечить слаженность действий сотрудников аэропорта», - сказал он.

По словам Маркина, следствие даст правовую оценку действиям руководства аэропорта «Внуково». Он отметил, что в ближайшее время следователи примут меры к отстранению от служебных обязанностей ряда сотрудников аэропорта, которые могут помешать расследованию.

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«Несмотря на то, что в деле уже появились первые подозреваемые, очевидным является и то, что за небрежными действиями непосредственных исполнителей стоят, конечно же, высшие руководители аеропредприятия, действиям и бездеятельности которых в ходе расследования обязательно будет дана соответствующая правовая оценка», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 20 октября в 23.57 в аэропорту «Внуково-3» во время взлета четырехместный самолет «Фалькон-300», следовавший рейсом Москва - Париж, зацепил автомобиль спецтехники, загорелся и упал на взлетно-посадочную полосу. В результате аварии трое членов экипажа и пассажир - президент французской компании Total Кристоф де Маржери, погибли.

По факту катастрофы следственные органы РФ возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).