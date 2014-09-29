Савченко может стать жертвой "карательной психиатрии" - адвокат

Об этом в эфире "Подробностей недели" заявил адвокат Савченко Марк Фейгин, пишет Украинская правда.

По его словам, рассматриваться будет жалоба о проведении судебно-психиатрической экспертизы и ее переквалификации на амбулаторную.

"Сейчас мы требуем, чтобы экспертиза была амбулаторная – когда эксперты едут в СИЗО, а не Савченко – в больницу. Второе – вопрос посещения – когда и как защита сможет посещать подзащитную. Законодательно мы имеем право делать это вне всяких рамок, в любое время в рамках рабочего дня", - отметил Фейгин.

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На вопрос, не станет ли Савченко жертвой "карательной психиатрии", Фейгин отметил: "Они (в РФ) эти времена еще помнят, но времена все же изменились".

"Наверное, будет не так просто обычную экспертизу перевести в принудительное лечение. Законом и УПК запрещено давать ей какие-либо медикаменты, препараты и т.п. Т.е. это будет лишь анализ, по назначенной экспертизе – ее общение с психологами и психиатрами, они просто должны с ней беседовать", - подчеркнул Фейгин.

Также адвокат отметил, что Савченко по закону может находиться на экспертизе в институте им.Сербского сроком до 1 месяца.

Также адвокат подчеркнул, что "дело это было изначально политическим", и решение Савченко баллотироваться в парламент стало логическим следствием.

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"Если она станет депутатом, она станет и политическим символом, и им (России) сложнее станет с ней бороться. И уже будут судить не летчицу, а парламентария", - добавил он.

Как известно, Надежда Савченко на внеочередных выборах в Верховную Раду 26 октября возглавила список ВО "Батькивщина".