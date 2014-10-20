Инвесторы ЮКОСа хотят конфисковать имущество России в Германии и Штатах - СМИ

Об этом сообщил немецкому журналу Der Spiegel адвокат инвесторов Тим Осборн, передает Deutsche Welle.

По словам Осборна, в ближайшие недели бывшие владельцы ЮКОСа подадут необходимые документы в суды Германии. Подобные процессы они планируют инициировать также в Великобритании, Нидерландах, Франции и США.

Чтобы дать ход такому делу в ФРГ, сначала один из высший земельных судов Германии должен постановить, что решение Гаагского суда имеет силу на территории этой страны.

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Германия еще в 1961 году обязалась признавать и выполнять такие решения.

В случае положительного решения высшего земельного суда экс-акционеры ЮКОСа должны будут найти имущество РФ на территории Германии и подать иски о его конфискации в соответствующие земельные суды.

Исковые требования могут коснуться, к примеру, заказанных в ФРГ самолетов для "Аэрофлота" или выплат Германией "Газпрому" за газ.