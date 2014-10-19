Эпидемия Эболы может привести к экономической катастрофе в Западной Африке

Эпидемия болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), может привести к экономической катастрофе и появлению потерянного поколения в странах Западной Африки. Такое мнение выразила в воскресенье президент Либерии Эллен Джонсон-Серлифф, сообщает ТАСС.

По ее словам, ситуация с БВВЭ - это "не только кризис в сфере здравоохранения". "Поколение молодых людей по всей Западной Африке рискует быть "потерянным" вследствие экономической катастрофы", - отметила она. "Время разговаривать и теоретизировать закончилось, - заявила Джонсон-Серлифф. - Только согласованные действия спасут мою страну и соседние государства от национальной трагедии".

Читайте такжеLufthansa разрабатывает специальный самолет для транспортировки больных лихорадкой Эбола

Президент отметила, что вспышка БВВЭ уже спровоцировала срыв сбора урожая в наиболее пострадавших от болезни странах, привела к падению объемов торговли и закрытию государственных границ в регионе. Она добавила, что Либерия продолжает нуждаться в помощи в деле противодействия эпидемии - в виде финансовых средств, медицинского персонала или лекарств.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число жертв продолжающейся в странах Западной Африки вспышки вируса Эбола уже превысило 4,5 тыс человек, около 9 тыс инфицированы. Больше всего смертельных случаев приходится на три страны - Либерию, Сьерра-Леоне и Гвинею.