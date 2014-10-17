Обама назначил координатора по борьбе с лихорадкой Эбола
19:01, 17 октября 2014Мир
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Рон Клайн будет координировать действия правительства США в ответ на кризис, связанный с распространением заболевания.
REUTERS
Президент США Барак Обама назначил руководителем специальной группы по борьбе с предотвращением и распространением лихорадки Эбола Рона Клайна - бывшего руководителя аппарата вице-президента Джорджа Байдена и вице-президента Эла Гора, сообщает Радио Свобода.
Он будет заниматься руководством действиями правительства США на кризис, связанный с распространением заболевания.
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В настоящее время Клайн является президентом инвестиционной группы Case Holdings и генеральным советником группы Revolution, сообщает газета "Вашингтон пост".
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