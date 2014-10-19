Меню из ресторана "Титаника" продали почти за $100 тыс.

Об этом сообщили представители проводившего торги аукционного дома Henry Aldridge & Son, расположенного в графстве Уилтшир на юге Англии.

Как пишет ТАСС, на меню стоит дата 12 апреля. В нем перечисляются блюда, которые предлагались пассажирам в тот день - бараньи отбивные, английские пироги с рубленой свининой, пудинг с тапиокой - крахмальной кашицей из корней тропического растения.

Меню находилось в кармане пальто француженки Элизы Люретт, в котором она покинула лайнер. Женщина путешествовала на "Титанике" в качестве служанки богатых американцев Спенсеров.

Ей удалось спастись при кораблекрушении вместе с миссис Спенсер, в то время как хозяин, мистер Спенсер, погиб. На аукцион была выставлена целая коллекция предметов с парохода, сохранившихся в семье наследников Элизы Люретт. Так, за 33 тыс. фунтов ($53 тыс.) был продан план палубы первого класса. С его помощью Люретт и ее хозяйка нашли дорогу к спасательным шлюпкам.

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Небольшой ключ от ящика для хранения вещей одного из членов команды лайнера ушел с молотка за 62 тыс. фунтов ($100 тыс.). Маленький ключ принадлежал официанту с "Титаника" Сидни Сидьюнери, который погиб при крушении.

За 24 тыс. фунтов ($39 тыс.) было продано письмо инженера Джозефа Белла. В нем рассказывается, как "Титаник", покидая английский порт Саутгемптон в начале своего первого и последнего рейса, чуть было не столкнулся с двумя другими лайнерами.

Всего на торги были выставлены 250 предметов, связанных с "Титаником". Аукционный дом при этом не называет общую выручку, однако отмечает, что речь идет о сотнях тысяч фунтов.

"Некоторые предметы, которые были выставлены на эти торги, были очень редкими, - заявил владелец аукционного дома Эндрю Олдридж. - Это вызвало огромный интерес у людей из Великобритании, а также из Монако, Южной Америки и США". "За этими вещами стоят удивительные человеческие истории. Когда вы смотрите на них, то возвращаете к жизни события, происходившие с их владельцами", - считает Олдридж.

В ночь на 15 апреля 1912 года трансатлантический лайнер "Титаник" на пути из Великобритании в США столкнулся с айсбергом и затонул. В результате катастрофы погибло более 1,5 тыс человек.