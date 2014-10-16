В Совете Безопасности ООН произошла ротация

В ходе тайного голосования в Генеральной Ассамблее всемирной организации Испания, Ангола, Венесуэла, Малайзия и Новая Зеландия стали новыми членами Совета Безопасности ООН, пишет ZN.UA.

Согласно результатам, в состав СБ ООН на 2015-2016 годы были избраны Ангола (190 голосами), Венесуэла (181 голосом), Малайзия (187 голосами), Новая Зеландия (145 голосами), Испания (132 голосами).

Отметим, Испания спорила за место в ООН с Турцией, которая набрала лишь 60 голосов.

Отметим, новым членам Совета предстоит сменить Австралию, Аргентину, Люксембург, Республику Корея и Руанду, которые были избраны два года назад.

До конца 2015 года в Совете Безопасности будут оставаться Иордания, Литва, Нигерия, Чад и Чили.