Минобороны РФ планирует создавать «резервные армии»

09:10, 13 октября 2014
Мир
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Минобороны РФ работает над проектом создания нескольких резервных армий, которые предполагается сформировать в ближайшем будущем.

REUTERS

Об этом рассказал «Известиям» Франц Клинцевич, зампредседателя комитета по обороне Госдумы. 

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"Личный состав этих армий, продолжая работать на разных должностях на своих предприятиях, будет периодически участвовать в военных сборах, а также ежемесячно получать определенные деньги за нахождение в этой резервной армии, — пояснил Клинцевич. — Эти люди будут готовы в любой момент прийти на соответствующий сборный пункт, получить оружие и принять участие в сформированном подразделении, которое заранее определено".

Ожидается, что нововведение поднимет боеготовность российской армии.

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