Минобороны РФ планирует создавать «резервные армии»
09:10, 13 октября 2014Мир
1 0
Минобороны РФ работает над проектом создания нескольких резервных армий, которые предполагается сформировать в ближайшем будущем.
REUTERS
Об этом рассказал «Известиям» Франц Клинцевич, зампредседателя комитета по обороне Госдумы.
Читайте такжеРоссийские войска могут штурмовать Мариуполь 15 октября - СМИ
"Личный состав этих армий, продолжая работать на разных должностях на своих предприятиях, будет периодически участвовать в военных сборах, а также ежемесячно получать определенные деньги за нахождение в этой резервной армии, — пояснил Клинцевич. — Эти люди будут готовы в любой момент прийти на соответствующий сборный пункт, получить оружие и принять участие в сформированном подразделении, которое заранее определено".
Ожидается, что нововведение поднимет боеготовность российской армии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter