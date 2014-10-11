Сербия ввела уголовную ответственность за участие в войнах за рубежом

Парламент Сербии принял поправки в уголовный кодекс, которые предусматривают уголовную ответственность для граждан этой страны, которые принимают участие в вооруженных конфликтах за рубежом, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на Reuters.

Согласно новым нормам, боевиков, которые воевали самостоятельно, могут осудить на срок от полугода до пяти лет тюремного заключения, а участников организованных группировок - до восьми лет. Для тех, кто рекрутирует наемников и добровольцев, предусмотрено наказание от двух до десяти лет за решеткой.

Таким образом сербский парламент противодействует прибыльному бизнесу наемников, которые используют боевой опыт, приобретенный в югославских войнах, воюя за деньги в "горячих точках", таких как Сьерра-Леоне, Алжир, Ливия или Украина.

Другие балканские страны, в частности Босния и Косово, планируют принять аналогичные меры, чтобы остановить своих граждан, которые отправляются воевать за границу, в частности в Ираке и Сирии.

Напомним, в августе глава сербского правительства Александар Вучич призвал сербов, которые участвуют в войне в Украине, вернуться домой. По его данным, на Донбассе воюют по несколько десятков сербских граждан, как на стороне сепаратистов, так и на стороне украинской армии. Заместитель главы сербского движения четників Зоран Андреїч подтвердил, что в Украине воюет подразделение сербских наемников-четників.