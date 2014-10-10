Навальному продлили домашний арест

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокурора. Алексей Навальный, в свою очередь, попросил не запирать его дома и не лишать средств коммуникации, передает РИА Новости.

Он предложил смягчить условия домашнего ареста, например разрешить ему ходить на работу, прогулки и переписку с судами и официальными ведомствами.

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По его мнению, самой оптимальной мерой пресечения стала бы подписка о невыезде, но вместе с тем предложил за освобождение залог в 300 тысяч рублей.

Тем не менее, суд отказался смягчать условия домашнего ареста.

Адвокат Навального Ольга Михайлова отметила, что домашний арест ее подзащитного стал предметом рассмотрения в Европейском суде по правам человека, жалоба коммуницирована, Минюст уже направил ответы на вопросы суда, и в ближайшее время может быть вынесено решение.