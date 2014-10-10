В Осло объявят лауреата Нобелевской премии мира.

Среди фаворитов называют американского беглеца Эдварда Сноудена, папу Римского Франциска и пакистанскую школьницу Малалу Юсафзай, сообщает радио "Свобода".

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Эдвард Сноуден летом 2013 года обнародовал данные об объемах работы спецслужб США.

Папу Франциска почитают как активного помощника бездомных, который требует большего внимания к проблемам бедности и перераспределения богатства в пользу наиболее незащищенных людей.

Малала Юсафзай возглавила в Пакистане кампанию за право девушек на образование, и в 2012 году несогласные с этим талибы тяжело ранили Малалу, выстрелив ей в голову.

Часть экспертов предполагают, что на Нобелевскую премию мира заслуживает российская "Новая газета" - за последовательную критику Кремля и расследования коррупции среди российских чиновников.

Норвежский Нобелевский комитет заявил, что он имеет рекордное количество - 278 кандидатов на премию мира, денежное измерение которой составляет более $1 млн.