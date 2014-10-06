В Швеции началась "Нобелевская неделя"

Об этом пишет Русская служба BBC.

В понедельник в Стокгольме объявят обладателя первой награды этого года, в области физиологии и медицины, во вторник - в области химии.

Лауреата Нобелевской премии мира назовут 10 октября.

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Основным фаворитом последней считается папа римский Франциск. В списке потенциальных кандидатов букмекеров также присутствуют генсек ООН Пан Ги Мун, экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден, глава дипломатии ЕС Кэтрин Эштон и бывший президент США Билл Клинтон.