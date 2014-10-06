В Швеции началась "Нобелевская неделя"

08:59, 06 октября 2014
Мир
0 0

В Швеции на этой неделе назовут лауреатов Нобелевский премий.

Сегодня объявят первого обладателя Нобелевской премии в этом году / smithsonianmag.com

Об этом пишет Русская служба BBC.

В понедельник в Стокгольме объявят обладателя первой награды этого года, в области физиологии и медицины, во вторник - в области химии.

Лауреата Нобелевской премии мира назовут 10 октября.

Читайте такжеДжемилева выдвинули на Нобелевскую премию мира

Основным фаворитом последней считается папа римский Франциск. В списке потенциальных кандидатов букмекеров также присутствуют генсек ООН Пан Ги Мун, экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден, глава дипломатии ЕС Кэтрин Эштон и бывший президент США Билл Клинтон.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter