На въезде в Мариуполь устанавливают противотанковые ежи

В Мариуполе завершается укрепление блокпостов на въезде в город.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«По словам городского головы Мариуполя Юрия Хотлубея, сегодня в Мариуполе завершаются работы по укреплению блокпостов на въезде в город. Местные жители, общественные активисты и представители промышленных предприятий Мариуполя принимают в этом активное участие», - отметил он.

Читайте такжеВозле Мариуполя соорудят вторую защитную линию

«Промышленные предприятия предоставляют специальные заграждения – противотанковые ежи собственного производства из стали, и слябы – стальные плиты для размещения позиций украинских силовиков вокруг города», - сказал Лысенко.

Таким образом, по его словам, отстраиваются все блокпосты, которые окружают Мариуполь. В ближайшее время будет построена вторая линия защиты на расстоянии 15-20 км от города.