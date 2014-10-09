Полицейские Дубая будут ловить преступников с помощью Google Glass

Проект по снаряжению полиции «умными очками» будет реализован в две фазы Lenta.ru.

Сначала гаджет получат патрульные. С помощью Google Glass они смогут следить за нарушителями правил дорожного движения и искать транспортные средства, владельцы которых подозреваются в причастности к ДТП. На втором этапе очки будут выданы детективам для ускорения проведения расследований и поиска преступников в людных местах.

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Для полиции Дубая также разработано специальное программное обеспечение. Благодаря ему будет поддерживаться связь между офицерами и базой данных разыскиваемых людей. Как только в поле зрения камеры окажется лицо человека, подозреваемого в совершении противоправных действий, сотрудник полиции получит соответствующее уведомление. Благодаря этому полицейские смогут оперативно задержать преступника.

Власти Дубая не жалеют денег на оснащение полиции. Так, в прошлом году полицейские получили спортивные автомобили Lamborghini стоимостью 400 тысяч долларов для патрулирования районов основных туристических достопримечательностей.

С помощью Google Glass можно делать фотографии, записывать видео и проигрывать аудиозаписи.