Глава МИД Польши пожелал Путину прекратить быть угрозой для мира
15:16, 07 октября 2014Мир
0 0
Новый министр иностранных дел Польши Гжегож Схетина пожелал президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения прекратить быть угрозой для мира.
Глава МИД Польши пожелал Путину перестать быть угрозой для мира / фото piswesola.pl
Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом глава министерства иностранных дел (МИД) сказал в эфире польского Radio Zet, отвечая на вопрос, что бы он пожелал президенту России в день рождения.
Читайте такжеНа день рождения украинцы пожелали Путину не вернуться из тайги
"Чтобы мог послушать и чтобы был партнером для свободного мира, чтобы люди, …которые ответственны за судьбу мира, увидели в нем партнера, а не только угрозу", - сказал дипломат.
По словам министра, жители России и в дальнейшем склонны доверять свою жизнь одному человеку, как это было, например, с царем. "Мало что изменилось, и история показывает, что Россия не смотрит вперед, а только назад", - сказал Гжегож Схетина.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter