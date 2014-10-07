Глава МИД Польши пожелал Путину прекратить быть угрозой для мира

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом глава министерства иностранных дел (МИД) сказал в эфире польского Radio Zet, отвечая на вопрос, что бы он пожелал президенту России в день рождения.

Читайте такжеНа день рождения украинцы пожелали Путину не вернуться из тайги

"Чтобы мог послушать и чтобы был партнером для свободного мира, чтобы люди, …которые ответственны за судьбу мира, увидели в нем партнера, а не только угрозу", - сказал дипломат.

По словам министра, жители России и в дальнейшем склонны доверять свою жизнь одному человеку, как это было, например, с царем. "Мало что изменилось, и история показывает, что Россия не смотрит вперед, а только назад", - сказал Гжегож Схетина.